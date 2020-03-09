Çukur 91. bölüm izle! Çukur 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv’nin sevilen dizisi Çukur 9 Mart Pazartesi günü yayınlanan 91. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. “Çukur 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da gelecek bölümde neler olacağını merak eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Dizinin 91. bölümünde Yamaç’ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapıyor ve izleyicileri şaşırtıyor. Çukur yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



ÇUKUR 91. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ÇUKUR 91. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin 9 Mart Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; Koçovalı ailesi Cumali ve Damla’nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç’a sürpriz bir teklif sunuyor.

Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak için bütün mahalle harekete geçiyor ama Cumali’nin karşısında kimse duramıyor. Cumali’nin Çağatay’a saldırısı nefesleri kesiyor. Yamaç’ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapıyor. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşarken Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla bekleniyor.

ÇUKUR 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?