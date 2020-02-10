Çukur 87. bölüm izle! Çukur 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv ekranlarının efsane dizisi Çukur aksiyon ve heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümü bitmesi üzerine de “Çukur 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Dizinin son bölümünde Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanıyor. Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı ise herkesi şaşırtıyor. Çukur yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR 87. BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay bütün gücüyle Çukur’un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek.

Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı merak konusu olacak.

ÇUKUR 88. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?