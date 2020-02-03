Çukur 86. bölüm izle! Çukur 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur yayınlanan 86. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. “Çukur 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili’nin paylaştığı dizinin son bölümünde beklenen oluyor. Vartolu ile Yamaç Koçovalı karşı karşıya geliyor. Çukur yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR 86. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur 86. bölümünde aylardır gerçeklerden kaçan Yamaç ve babasının katilinin peşinden giden Vartolu karşı karşıya geliyor. Vartolu’nun Yamaç’tan nasıl hesap soracağı heyecanla izlenirken Yamaç’ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur’da planını devreye sokmak için Medet’ten yardım istiyor.

İşini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç’la ilgili şüpheleri artınca Mahsun’u zor durumda bırakacak. Mahsun’un Yamaç’ı ele vermemek için neler yapacağı merak konusu olacak. Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşecek. Yamaç’ın yarım kalan intikam planının devam etmesi nefesleri kesecek. Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecek.

ÇUKUR 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?