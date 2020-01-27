Çukur 85. bölüm izle! Çukur 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili’nin paylaştığı Çukur yine aksiyon ve heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Çukur yeni bölüm framgnaı da son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Son bölümde Selim ve Cumali, Çağatay’dan gelen paketle birlikte dehşete düşüyor. İkili, Yamaç’la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay’a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam ediyor. Çukur 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR 85. BÖLÜM ÖZETİ

Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur’da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak.

Selim ve Cumali, Çağatay’dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç’la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay’a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler. Çağatay’ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur’u zor durumda bırakacak. Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalacak.

Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olacak. Çukur’dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer’i bulacak. Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur’da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak.

ÇUKUR 86. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?