Çukur 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

Çukur yeni bölüm neden yok? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Show Tv’nin fenomen dizi Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Çukur yeni bölüm ne zaman, hangi gün? sorusu da diziyi izlemek isteyen fakat yeni bölümü göremeyen kişiler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili gibi isimlerin paylaştığı dizi her bölümüyle aksiyonu evlere taşıyor. Peki, Çukur 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

ÇUKUR BU HAFTA VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Dizi yılbaşı haftası olduğu için tatil yapacak. Yeni bölümün 13 Ocak Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR 82. BÖLÜM ÖZETİ

Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla’yı bulacak. Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer’in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun’un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek. Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.

ÇUKUR 83. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?