Çukur 81. son bölüm izleme linki! Çukur 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 82. bölüm fragmanı yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolcak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili’nin paylaştığı Çukur Pazartesi akşamları izlenen diziler arasında birinci sıradaki yerini koruyor. Dizinin son bölümünde Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekliyor. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçiyor. Çukur 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde…

ÇUKUR 81. BÖLÜM ÖZETİ

Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekleyecek.

Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı bulacak. Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak. Bütün bunlardan habersiz Almanya’da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atacak. Cumali’nin hayati tehlikesi sürerken, Yamaç’ın düşmanlarıyla hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrenecek.

ÇUKUR 82. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?