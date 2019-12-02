Çukur 78. son bölüm izleme linki! Çukur 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 79. yeni bölüm fragmanı son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili gibi oyuncuların paylaştığı Çukur’da aksiyon hiç bitmiyor. Son bölümde Azer ve Efsun cephesi giderek kalabalıklaşırken Koçovalılar her zamanki gibi nefesleri kesecek bir planla karşılık veriyor. Mahalleliler bütün İstanbul’a yayılıp Koçovalılara yardım edecek ve Çukur’un İstanbul’da olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde

ÇUKUR 78. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratacak. Bütün Çukur korku içindeyken herkes Koçovalılardan yardım bekleyecek.

Azer ve Efsun cephesi giderek kalabalıklaşırken Koçovalılar her zamanki gibi nefesleri kesecek bir planla onları hiç beklemedikleri şekilde vuracak. Mahalleliler bütün İstanbul’a yayılıp Koçovalılara yardım edecek ve Çukur’un İstanbul’da olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Mahalle İstanbul’un altını üstüne getirirken hapisten çıkan Vartolu’nun ne yapacağı büyük merak konusu olacak.

Azer ve Yamaç’ın arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Koçovalı erkeklerinin kendilerini içinde bulacakları aksiyon dolu anlar ise ekran başındakilerin nefesini kesecek.

ÇUKUR 79. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?