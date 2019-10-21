Çukur 72. son bölüm izleme linki! Çukur 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur son bölümü izleyen bireyler ‘Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunu aratmaya başladı. Show Tv’nin sevilen dizisinde sular durulmuyor! Pazartesi günlerinin reyting şampiyonu Çukur her bölümüyle izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Son bölümde Cumali’nin Çizgili Kenan’dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden olurken, Yamaç tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kalacak. Bu planını gerçekleştirmek için Şenol’dan yardım isteyen Yamaç, kuracağı oyunla nefesleri kesecek. İşte Çukur 72. son bölüm özeti

ÇUKUR 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇUKUR 72. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç’ın Çukur’a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanacak.

Çukur'un 3. Sezon 5. (72) Bölümünde; Yamaç’ın Çukur’a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanacak. Akın, bu gelişme karşısında sakin kalmaya çalışırken yapacağı hamle merakla beklenecek. Cumali’nin Çizgili Kenan’dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden olurken, Yamaç tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kalacak.

Bu planını gerçekleştirmek için Şenol’dan yardım isteyen Yamaç, kuracağı oyunla nefesleri kesecek. Hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde bulacaklar. Vartolu’nun beklenmedik bir olay karşısındaki hamlesi ise hapishanedeki tüm dengeleri alt üst edecek. Yamaç’ın yaşadığını öğrenen Efsun tehlikeli bir oyunun içine düşerken Azer ise Yamaç’a şoke edici bir teklifle gelecek.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?