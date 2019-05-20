Çukur 67. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Çukur 2. Sezon 34. bölüm fragmanı izleme linki

Çukur 67. Yeni bölüm fragmanı son bölümün izleyici karşısına çıktıktan sonra araştırılıyor. Çukur 2. Sezon 34. Bölüm fragmanı yayında mı? Çukur son bölümde Sultan, “Çocukların, torunların senin için, senin hatalarının bedelini ödemek için canlarını verdiler. Ama buraya kadar! Gerekiyorsa hayatını ailen için feda edeceksin.” diyor. Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönüyor. Çukur’dakiler dört bir yanda Aliço’yu bulmak için seferber oluyor. Vartolu Yamaç’a, “Canın yanıyor, ama kaybettiklerinin intikamını alırken yenilerini kaybedeceğiz.” diyor. Yamaç, “Ne demek bu?” yanıtını veriyor. Vartolu ona Aliço’nun fotoğrafını gösteriyor. Çukur ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

ÇUKUR 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Çukur 67. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur'un (2. Sezon 33. Bölüm) 66. Bölümünde; Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönüyor. Çukur’dakiler dört bir yanda Aliço’yu bulmak için seferber oluyor. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuruyor.

Bu sırada Celasun’un geçmişte yaptığı bir hata, Meke’yle ikisini Azer’le yüzleştiriyor. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayıyor.

Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla’nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalıyor. Sena ve Akşın’ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur’da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst ediyor.

Azer, “Karınla, yeğenin ölmüş. Söylesene Yamaç kaç para onların acısını kapatır!” sözleriyle Yamaç’ın bam teline basıyor. İkilinin kavgaya tutuştuğu sahneler gerilimi yükseltirken, kalabalık bir grubun kovaladığı Celasun ve Meke heyecanı arttırıyor. Azer, “Kardeşin Salih’i senden alacağım!” sözleriyle yeni bir fırtınanın fitilini ateşliyor.

ÇUKUR ALİÇO ÖLECEK Mİ?

Salih'in Yamaç'a "Canın yanıyor ama kaybettiklerinin intikamını alırken yenilerini kaybedeceğiz. Sakin ol!" diyerek Aliço'nun fotoğrafını gösterdiği anlar "Aliço öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi. Aliço'yu canlandıran ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun Çukur'a veda edip etmediği ise yeni bölümde netlik kazanacak.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmay