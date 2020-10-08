Çukur 4. sezonda final mi yapacak? Çukur'un Cumali'si tüyoyu verdi!

Çukur 4. sezonuyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor. Dizinin 4. sezonda final yapacağı ile ilgili duyumlar var. Necip Memili ile ilgili espri de yapan Aras Bulut İynemli, “Burada karşılaştık, beni Çukur’dan kovan adamla arkadaşlık etmem” diyerek herkesi güldürdü. Necip Memili ise “Tesadüfen karşılaştık, hatta ben hiç tanımıyorum beyefendi” ifadesini kullanarak espriye katıldı.

7. Koğuştaki Mucize filminin ödül üstüne ödül almasından çok gurur duyan İynemli, bu sezon sadece Çukur dizisine odaklandığını açıkladı.

Necip Memili, Çukur dizisiyle ilgili tüyo isteyen muhabirlere şunları söyledi: “Güzel güzel öldürüyorum. Yavaş yavaş . Var daha ölecek olanlar var.”

Çukur dizisinin 4. sezonda ekrana veda edeceği iddiası ile ilgili ise “Bakacağız, yapımcımız karar verecek” diyerek konuyu Ay Yapım’ın patronu Kerem Çatay’a havale etti.