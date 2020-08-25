Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak?

Fenomen dizi Çukur'un yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam sürüyor. 4. sezonu büyük heyecanla beklenen dizinin kadrosuna başarılı oyuncu İrem Sak ve usta oyuncu Mustafa Avkıran katıldı. Çukur'un başrollerini ise Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak ve Necip Memili paylaşıyor. Tüm Çukur takipçileri Çukur 4. sezon ne zaman? Çukur yeni sezon tarihi belli mi? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar.

ÇUKUR 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Çukur’un yeni sezonu Pazartesi akşamları çok yakında Show TV’de izleyicisi ile buluşacak. Konuya ilişkin yapımcıdan resmi bir açıklama gelmedi fakat dizinin 7 Eylül 2020 Pazartesi günü 4. sezon 1. bölümü ile ekranlarda olması bekleniyor.

ÇUKUR YENİ SEZON FRAGMANI YAYINDA!







USTA İSİM MUSTAFA AVKIRAN YENİ SEZONDA ÇUKUR'DA!

Dizinin çekimlerine günler kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet’in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak. Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması bu sezonda Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

BAŞARILI OYUNCU İREM SAK YENİ SEZONDA ÇUKUR'DA!

Üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken ‘Çukur’un yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Son bölümünde Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’yla karşı karşıya gelmesi hem Koçovalılar hem Erdenetler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermişti. Yeni sezonda iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden merakla beklenirken oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu İrem Sak Arık Böke Erdenet’in kuzeni Seren karakteriyle 4. sezonda seyircinin karşısına çıkacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 3. sezon 26. bölümde (toplamda 93. bölüm) telekonferans ile çevrimiçi ortamda buluşan Koçovalı kardeşler aralarındaki problemi yine çözemediler ve bildikleri yoldan gitmeye karar verdiler. Mahalledekiler de görüntülü toplantı yaparak yeni düşmanları Arık Böke Erdenet hakkında topladıkları bilgileri birbirleri ile paylaştılar can alıcı bilgi tabiki Medet'ten geldi.

Salgından önceki son bölümde Yamaç Koçovalı liderliğindeki Çukur, Çağatay Erdenet'ten kurtulmayı başarmıştı. Çağatay'ı tuzağa düşürmek için harika bir plan yapan Yamaç ve Salih, kanıtlarla beraber Çağatay'ı polise teslim ediyor. Çağatay, Erdenet nüfuzunu kullanarak hapis cezasından kurtuluyor fakat babasının kementini yemekten kurtulamıyor. Erdenet ailesi Çukur'a karşı oyuncu değişikliğine gidiyor. Oyunda artık Çukur'u daha ciddiye alan ve ilk günden tek başına Çukur'a giderek Yamaç'ın karşısına dikilen Arık Böke Erdenet var.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır.