Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor? 2019 Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor? sorusu Çukur'un takipçileri tarafından arama motorunda hızlı bir şekilde aranıyor. Show Tv ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur 3. sezonuyla bomba gibi dönüyor. Çukur sezon finalinde Yücel'in planı yüzünden Yamaç ile İdris karşı karşıya gelmek zorunda kalmıştı. Yeni sezonda neler olacağı merak ediliyor. Bir yandan da yeni sezonda yeni oyuncuların diziye gireceği söylentiler arasında. Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı haberimizde..

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Çukur’un eylül ayında başlaması bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 3. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

ÇUKUR OYUNCULARI ARASINDA SÜRPRİZ İSİM!

Hakan: Muhafız' dizisinde Leyla karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sezonun ilgiyle izlenen 'Çukur' dizisine dahil olacak.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, dizinin finale yakın bölümünde ölümüyle herkesi üzen Sena karakterinin yerine geçecek.

MERO ÇUKUR'A MI GELİYOR?

Yapımcının dizinin müzikleri için son dönemlerde çıkış yakalayan Mero isimli Türk asıllı Alman rap şarkıcı ile anlaştığı, iddialar arasında bulunuyor.

MERO (ENES MERAL) KİMDİR?

Mero lakabını kullanan Enes Meral, 2000 senesinde Almanya'nın Rüsselsheim am Main kentinde hayata gözlerini açmıştır. İlk olarak 2017 senesinde Instagram mecrasından paylaştığı rap videoları sayesinde tanınırlık kazanan Mero (Enes Meral), Groove Attack ve Xatar isimli müzik kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği anlaşmayla beraber 23 Kasım 2018 senesinde Baller Los adlı şarkısını piyasaya sürmüştür. Bu parçayla büyük bir çıkış yakalayarak Avustralya ve Almanya müzik listesinde zirveye yerleşen Mero (Enes Meral), devamında 15 Mart 2019 senesinde çıkardığı Ya Hero Ya Mero adlı albümüyle kısa bir zaman içerisinde elde ettiği başarıyı en üst seviyeye taşımıştır. Mero, Spotify platformunda aylık 3.3 milyon aktif dinleyiciye ve YouTube mecrasında da 183.6 milyon görüntülenmeye ulaşmıştır.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yarattı.

Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde oldu. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltti.

Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükledi. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandırdı.