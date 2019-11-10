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  3. Çukur 3. Sezon 8. Bölüm fragmanı yayında! Çukur 75. Bölümde Yamaç ve Nehir yakınlaşıyor

Çukur 3. Sezon 8. Bölüm fragmanı yayında! Çukur 75. Bölümde Yamaç ve Nehir yakınlaşıyor

Çukur 3. Sezon 8. Bölüm fragmanı yayında! Çukur 75. Bölümde Yamaç ve Nehir yakınlaşıyor

Çukur 3. Sezon 8. Bölüm 2. fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Show TV’nin sevilen dizisinde heyecan giderek artıyor. Nefeslerin tutulduğu dizinin yeni bölümünde sürprizler ardı ardına geliyor. Yamaç, Selim ve Akın arasında büyük yüzleşmenin gerçekleşmesine neden oluyor. Aliço’yu kurtarmayı kafasına koyan Yamaç yeniden harekete geçiyor. Fragmanın sonunda ise Yamaç ve Nehir arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor.

Çukur izleyicileri son bölümün yayınlanmasının ardından heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Çukur 3. Sezon 8. Bölüm fragmanı heyecanı daha da artırdı. Yayınlanan Yamaç ve Selim’in Akın’la hesaplaşıyordu. İkinci fragmanda Murtaza Timsah’ın karşısına çıkıyor, Azer’in dövüş sahnelerinin heyecanı yükseltiyor ve Yavuz Çoban saldırıya uğruyor. Fragmanında sonunda Yamaç ve Nehir yakınlaşıyor. İşte Çukur yeni bölüm ile ilgili detaylar…

ÇUKUR 3. SEZON 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Çukur'un 3. Sezon 8. (75) Bölümünde; Yamaç ile Nehir arasında yaşanacak sürpriz gelişme izleyenleri şaşırtacak.

Yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç, Selim ve Akın arasında büyük yüzleşmenin gerçekleşmesine neden olacak. Yamaç’ın Akın’ı aileden ve Çukur’dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın’da şok etkisi yaratacak. Akın soluğu Kutay’ın karşısında alırken, onu kardeşi olarak gören Kutay, ihanetinin bedelini ağır ödeyecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Azer, Fadik’i kurtaranın Yamaç olduğunu öğrenecek. Selim, kızı Karaca’yı kurtarmak için Azer’in karşısına çıkacak. Cumali, Murtaza’nın sadakatini sınarken, bu durum bazı güçlerin birleşmesine sebep olacak.

Aliço’yu kurtarmayı kafasına koyan Yamaç yeniden harekete geçecek. Aliço ile Yavuz arasında yaşanan gergin dakikalar tansiyonu tırmandırırken, Vartolu ve Medet’in sonunda kavuşması ekran başındakileri gülümsetecek. Yamaç’ın Aliço’ya ulaşıp ulaşmayacağı büyük bir heyecanla beklenirken, Yamaç ile Nehir arasında yaşanacak sürpriz gelişme izleyenleri şaşırtacak.


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