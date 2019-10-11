Çukur 3. sezon 5. bölüm fragmanı yayında mı? Çukur 3. sezon 4. son bölüm izleme linki

Çukur 3. Sezon 4. Bölüm izleyici karşısına çıktı. Çukur yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Aras Bulut İynemli’nin hayat verdiği karakter olan Yamaç, mahalleyi kahveye topladı. Yamaç, “Bundan sonra İstanbul Çukur’un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul’un Çukur’da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!” diyor. Son bölümde yaşananlara ve detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İlk sahneye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mahalleliyi kahveye toplayan Yamaç’ın Çukur’a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, “Bundan sonra İstanbul Çukur’un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul’un Çukur’da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!” sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümü duygusal sahneleriyle beğeni topladı, final anında yükselen “Çukur evimiz Yamaç babamız!” sözleri bölüme damga vurdu. Kardeşlerini ziyaret eden Yamaç’ın Çukur’a geri döndüğü heyecan dolu bölümde Yamaç’ı gören Akın büyük bir şok yaşadı.

CUMALİ, KARDEŞİNE YARDIM ETTİ!

Yamaç’ı, Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli kişi Cumali’nin yanına getirdi. Kardeşini yaralı halde kapısında bulan Cumali, bir yakınının yardımıyla Yamaç’ın yaralarına müdahale etti. Yamaç’ın öldüğünü sanan Azer hapisteki Koçovalılara ardı ardına saldırılar düzenledi. Cumali ve Selim, kendine gelen Yamaç’a Çukur’a dönmesi konusunda baskıda bulundu.

YAMAÇ VE NEHİR’DEN ERİK DALI GÖSTERİSİ!

Çukur sokaklarında dolaşan Yamaç’ı beklemediği bir sürpriz karşıladı. Yamaç’ın yanına gelen Nehir, kararlar almadan önce neler yaptığını ona göstermek istedi. Birlikte bir parka giden ikili dans etmeye başladı. Bütün müzik türlerinde dans eden Yamaç ve Nehir’in “Erik Dalı” performansı ise göz doldurdu.

YAMAÇ, ÇUKUR’A GERİ DÖNDÜ!

Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalıştı. Hapishanede zor günler geçiren Vartolu’yu ziyaret eden Yamaç, Aliço’nun mesajlarına da ulaştı. Aliço’nun ölmediğini öğrenen Yamaç, umutlandı ve Çukur’a geri döndü. “Çukur evimiz, Yamaç babamız!” sözlerinin yankılandığı final sahnesinde; Yamaç’ı tekrar Çukur’da gören Akın büyük bir şok yaşadı.