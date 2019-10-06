Çukur 3. sezon 4. bölüm fragmanı yayında! Çukur 3. sezon son bölüm izleyicinin nefesini kesti!

Çukur 3. Sezon 4. Bölüm fragmanı izleyicinin karşısına çıktı. Show TV’de yayınlanan dizinin yeni sezonunda Hazal Subaşı, Damlan Sönmez, Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı. Yeni bölüm fragmanında Cumali Yamaç’ı buluyor. Cumali, “Ben nasıl Cumali Koçovalı öleceğim, sen de Yamaç Koçovalı doğdun Yamaç Koçovalı öleceksin. Kaçamazsın!” diyor. Öte yandan Vartolu’ya oğlunun fotoğrafı ile gözdağı veriyorlar.

ÇUKUR 3. SEZON 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Çukur 3. Sezon 4. Bölüm 1. Fragmanı ve 2. Fragmanı yayınlandı. Heyecanla takip edilen dizinin fragmanında Cumali Yamaç’ı buluyor. Cumali, “Ben nasıl Cumali Koçovalı öleceğim, sen de Yamaç Koçovalı doğdun Yamaç Koçovalı öleceksin. Kaçamazsın!” diyor. Öte yandan Vartolu’ya oğlunun fotoğrafı ile gözdağı veriyorlar. Fragman Selim’in, “Babamı niye öldürdün Yamaç?” cümlesi ile son buluyor.

Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek.

Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken, Aliço Yamaç’a ulaşmaya çalışacak.

Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’da 3. Sezon 3. Bölüm yine çok heyecanlıydı. Yamaç, düşmanları ile hesaplaşmaya başladı. Kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın’la birlikte harekete geçti. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yaptı. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında aldı.