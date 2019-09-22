Çukur 3. sezon 2. bölüm 2. fragmanı yayında! Çukur izleyicilerine büyük şok

Çukur 3. sezon izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Çukur 3. Sezon 2. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni sezonun ilk bölümünde dizinin oyuncuları arasına katılan Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez ile Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı da seyirci karşısına çıktı. Çukur 3. Sezon 2. Bölüm 2. Fragmanda diziye yeni bir ismin katıldığı görülüyor. Baykal’ın annesi, “Çukur sadece oğlumu benden almadı, torunlarımı da aldı. Benim oğlumun soyu kurudu.” diyor. Baykal'ın annesinin Yamaç'ı sırtından bıçaklaması izleyenlere adeta şok etkisi yarattı.

ÇUKUR 3. SEZON 2. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINDA

Çukur 3. Sezon 2. Bölüm 2. Fragmanda diziye yeni bir ismin katıldığı görülüyor. Baykal’ın annesi, “Çukur sadece oğlumu benden almadı, torunlarımı da aldı. Benim oğlumun soyu kurudu.” diyor. Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıkıyor. Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştireceğe benziyor. Fragman sonunda ise Baykal'ın annesinin Yamaç'ı sırtından bıçaklaması izleyenlere adeta şok etkisi yaratıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Sezon finalinin ardından herkesin büyük bir merakla beklediği Aliço’nun ekrana geldiği sahnede, babasıyla diyalogu dikkat çekiyor. Babası, asker disiplininde yaşadığı görülen Aliço’nun Çukur’a dönme isteğini reddediyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yücel’in oyunuyla babasını vurmak zorunda kalan Yamaç deliye dönerken, İdris’in ölümüyle Koçovalılar hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıya kaldı.

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Efsun; Azer, Timsah ve Yücel’le Çukur’u ele geçirmek için işbirliği yaptı. Akın ve Azer, Çukur için Akın’la karşı karşıya gelirken, akıl hastanesine kapatılan Yamaç, hastaneden çıktı. Çukur’a gelen Yamaç olayların sorumlusunu öğrenmek isteyince Akın’ın beklediği fırsat önüne geldi.

YAMAÇ’TAN YÜCEL’E BÜYÜK OYUN!

Vartolu Sadettin’den İdris’in katilini bulmasını isteyen Sultan, isteğiyle ekran başındakileri şaşırttı. Yücel ise en beklemediği anda Yamaç’ın planıyla hayati bir tuzakla karşı karşıya kaldı. Yücel’in geçtiğimiz sezon Aliço ile Yamaç’a yaptığı oyunun aynısını bu sefer Yamaç, Yücel’e oynadı. Karısı ve çocuğunu kaybettiğini düşünen Yücel, akıl hastanesine kapatıldı; babasının yasını tutan Yamaç’ın gözyaşlarına hakim olamadığı final sahnesi ise izleyenleri derinden etkiledi.

Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez ile Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı da ilk defa görüldü. Bu sezon kadınların gücünün konuşulacağı Çukur’da; Yücel, Azer ve Timsah’a kartları dağıtan Efsun dengeleri değiştireceğinin sinyallerini verdi.