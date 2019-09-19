Çukur 3. sezon 1. bölüm izleme linki: Çukur 3. sezon 2. bölüm fragmanı yayında mı? İşte ilk sahne

Çukur izleyicileri 3. Sezonu büyük bir heyecanla bekliyorlardı. Dizinin yeni bölümü 16 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi. Show TV’nin sevilen dizisinin oyuncuları arasına katılan Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez ile Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı da seyirci ile buluştu. Yeni sezon 2. Bölümden ilk sahnede “Aliço öldü mü?” sorusu yanıt buldu. Yayınlanan ilk sahnede Aliço babasına Çukur’a dönmek istediğini söylüyor. Babası, asker disiplininde yaşadığı görülen Aliço’nun Çukur’a dönme isteğini reddediyor.

ÇUKUR 3. SEZON 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Çukur dizisinin yeni sezon 2. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Sezon finalinin ardından herkesin büyük bir merakla beklediği Aliço’nun ekrana geldiği sahnede, babasıyla diyalogu dikkat çekiyor. Babası, asker disiplininde yaşadığı görülen Aliço’nun Çukur’a dönme isteğini reddediyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yücel’in oyunuyla babasını vurmak zorunda kalan Yamaç deliye dönerken, İdris’in ölümüyle Koçovalılar hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıya kaldı. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Efsun; Azer, Timsah ve Yücel’le Çukur’u ele geçirmek için işbirliği yaptı. Akın ve Azer, Çukur için Akın’la karşı karşıya gelirken, akıl hastanesine kapatılan Yamaç, hastaneden çıktı. Çukur’a gelen Yamaç olayların sorumlusunu öğrenmek isteyince Akın’ın beklediği fırsat önüne geldi.

YAMAÇ’TAN YÜCEL’E BÜYÜK OYUN!

Vartolu Sadettin’den İdris’in katilini bulmasını isteyen Sultan, isteğiyle ekran başındakileri şaşırttı. Yücel ise en beklemediği anda Yamaç’ın planıyla hayati bir tuzakla karşı karşıya kaldı. Yücel’in geçtiğimiz sezon Aliço ile Yamaç’a yaptığı oyunun aynısını bu sefer Yamaç, Yücel’e oynadı. Karısı ve çocuğunu kaybettiğini düşünen Yücel, akıl hastanesine kapatıldı; babasının yasını tutan Yamaç’ın gözyaşlarına hakim olamadığı final sahnesi ise izleyenleri derinden etkiledi.

Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez ile Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı da ilk defa görüldü. Bu sezon kadınların gücünün konuşulacağı Çukur’da; Yücel, Azer ve Timsah’a kartları dağıtan Efsun dengeleri değiştireceğinin sinyallerini verdi.