Çukur 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 110. bölüm izle!

Show Tv’nin başarılı dizisi Çukur yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Pazartesi akşamları Show Tv’de yayınlanan ve aksiyon sahneleri hiç eksik olmayan Çukur’un 104. bölümünde Ogeday'ı kurtarmak için harekete geçen Kulkan çukura düşüyor! Çukur 111. bölüm fragmanı ve 110. bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde...



ÇUKUR 110. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç'ın Cengiz'e iki bilmece sorduğu tanıtımda paralarının ve oğlu Ogeday'ın tehlikede olduğunu duyan Cengiz'in yapacağı hamle merak konusu oluyor. Cengiz, yanan paraları karşısında büyük bir yıkım yaşarken, Ogeday'ı kurtarmak için harekete geçen Kulkan'ın çukura düştüğü anlar ise dikkat çekiyor.

ÇUKUR 111. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.