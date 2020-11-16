Çukur 103. bölümde neler yaşanacak? Çukur 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 104. bölüm fragmanı şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. Ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Çukur, 4. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele gün geçtikçe daha da şiddetlenirken yeni bölümler nefes kesiyor. Çukur 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 103. bölümde neler yaşanacak?

ÇUKUR 104. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 104. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

ÇUKUR 103. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesecek.

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek.

Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak. Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.