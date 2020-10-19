Çukur 100. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 99. son bölümde neler oldu?

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili’nin paylaştığı Çukur yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin önceki bölümünde Arık Böke Erdenet’in öldürülmesi büyük olay yaratmıştı. 99. bölümde Arık’ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yaratırken Cengiz Yamaç’tan bunun sorumlularını isteniyor. Peki, Çukur 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



ÇUKUR 99. BÖLÜM ÖZETİ

Arık’ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yaratırken Cengiz Yamaç’tan bunun sorumlularını isteyecek. Yamaç, Çukur’u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur’u bulacak. Yamaç Cumali’yi aklamak için Arık’ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim’in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç’a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç’ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç’ın Nedim’in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera nefesleri kesecek.

ÇUKUR 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.