Çukur 100. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 99. son bölümde neler oldu?
Çukur 19 Ekim Pazartesi günü yayınlanan 99. bölümüyle nefes kesti! Çukur 100. bölüm fragmanı da gelecek bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili'nin paylaştığı dizinin geçtiğimiz haftaki bölümünde Arık Böke Erdenet öldürülmesi ortalığı karıştırdı. İşte Çukur 98. bölüm özeti ve 99. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...
Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili’nin paylaştığı Çukur yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin önceki bölümünde Arık Böke Erdenet’in öldürülmesi büyük olay yaratmıştı. 99. bölümde Arık’ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yaratırken Cengiz Yamaç’tan bunun sorumlularını isteniyor. Peki, Çukur 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÇUKUR 99. BÖLÜM ÖZETİ
Arık’ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yaratırken Cengiz Yamaç’tan bunun sorumlularını isteyecek. Yamaç, Çukur’u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur’u bulacak. Yamaç Cumali’yi aklamak için Arık’ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim’in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç’a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç’ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç’ın Nedim’in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera nefesleri kesecek.
ÇUKUR 99. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
ÇUKUR 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.