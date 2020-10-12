Çukur 100. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 99. bölümde neler olacak?

Çukur her hafta pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanıyor. Sevilen dizi, saat 20.00'da izleyici karşısına geçiyor. Çukur 100. bölüm fragmanı şimdiden merak edilirken 99. bölümde Arık Böke'nin saldırıya geçtiği anlar dikkat çekiyor.

ÇUKUR 100. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 100. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Bu akşam ekrana gelecek olan 99. bölüm 1. ve 2. fragmanları ise şu şekilde;









ÇUKUR 99. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arık Böke'nin saldırıya geçtiği anlar dikkat çekerken, aksiyon hız kesmiyor. Akın'ın çatının tepesinde olduğu sahneler korkuturken Yamaç, Cengiz'e doğrulttuğu silahın boş çıkmasıyla şok oluyor. Cengiz'in adamlarının Yamaç'ın etrafını sardığı anlar gerilimi artırırken "Cengiz Yamaç'ı vuracak mı?" sorusu akıllara geliyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç’ın Cengiz’in adamı olduğunu öğrenen Cumali boş durmadı ve onu cezalandırmak için Çukur’un bütün gücüyle Erdenetler’e saldırdı.

Kahraman'dan türkü söylemesini isteyen Cumali içinde söyleyemediği duyguları gizledi. Kahraman ve Selim Ela Gözlüm türküsünü birlikte söylerken Cumali onlara eşlik etti. Kahraman, Cumali ve Selim'in birlikte türkü söyledikleri sahne izleyenleri duygulandırdı.