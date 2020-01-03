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  3. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in sosyal medya geliri dudak uçuklattı!

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in sosyal medya geliri dudak uçuklattı!

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in sosyal medya geliri dudak uçuklattı!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez sosyal medyadaki yükselişiyle gündemde. Rodriguez’in sosyal medyadan kazandığı parayı duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sosyal medya reklamlarıyla paraya para demiyor. Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in Instagram'da 15 milyon takipçisi bulunuyor.

Güzel model son dönemlerde bir diş beyazlatıcı cihazın reklamını yapıyor. Rodriguez videolarını da paylaştığı cihaz için kazandığı para ise dudak uçuklatıyor.

İtalyan basınının iddiasına göre; Arjantinli model sadece bu reklam için haftalık 300 bin Euro yani tam 2 milyon lira kazanıyor.

Rodriguez'in yılbaşı öncesi yine cihazın reklamı için çektiği videoya 1.5 milyondan fazla beğeni geldi. Böyle bir etkileşim nedeniyle Rodriguez, reklam yaptırmak isteyen markaların da odağı oldu.

Kariyerine Juventus'ta devam eden Ronaldo'nun Instagram hesabındaki takipçi sayısı ise 195 milyon.

 


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