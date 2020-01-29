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  3. Cristiano Ronaldo rakiplerine acımadı ve zirveye taht kurdu: 200 milyonu geçti!

Cristiano Ronaldo rakiplerine acımadı ve zirveye taht kurdu: 200 milyonu geçti!

Cristiano Ronaldo rakiplerine acımadı ve zirveye taht kurdu: 200 milyonu geçti!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo spor yaşamındaki başarılarının yanı sıra sosyal medyadaki başarısıyla da ön plana çıkıyor. Yıldız oyuncu popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu ve en yakın rakibine 25 milyondan fazla fark attı. Ronaldo konuyla ilgili Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. İşte Instagram’ın en çok takipçiye sahip olan ünlüleri…

Futbolun en yetenekli ve başarılı isimlerinden birisi olan Cristiano Ronaldo başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ronaldo, dünya üzerinde 1 milyardan fazla kişinin kullandığı sosyal medya uygulaması Instagram’da 200 milyona takipçiye ulaşan ilk isim oldu. Ronaldo bu başarıyı yaptığı paylaşımla kutladı ve “Vayy 200 milyon! Bu yolculuğu her gün benimle paylaştığınız için her birinize teşekkür ederim“ sözleriyle takipçilerine teşekkür etti.

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Şu anda Juventus’ta forma giyen Portekizli oyuncu dünyaca ünlü isimlerin de yer aldığı platformda da zirveye taht kurdu. Yıldız futbolcuya en yakın rakibi ise 173 milyon takipçi sayısı ile Amerika’lı şarkıcı Ariana Grande oldu.

Forbes’in haberine göre Cristiano Ronaldo Instagram hesabı üzerinden paylaştığı gelirlerle yılda ortalama 47,8 milyon dolar (285,2 milyon TL) para kazanıyor. İşte Instagram takipçi sayısı en yüksek 10 hesap:

Cristiano Ronaldo – 200 Milyon

Ariana Grande – 173 Milyon

Dwayne Johnson (The Rock) – 170 Milyon

Selena Gomez  - 167 Milyon

Kylie Jenner – 160 Milyon

Kim Kardashian – 158 Milyon

Lionel Messi – 141 Milyon

Beyonce – 137 Milyon

Neymar – 132 Milyon

National Geographic – 130 Milyon

 


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