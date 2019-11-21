Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez evlendi mi? Ortalığı karıştıran iddia!

İtalya’nın önde gelen dergilerden Novella 2000, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in evlendiğini iddia etti. "Bomba patladı" başlığıyla haberi veren dergi, Ronaldo ile Rodriguez'in Fas'ta sade bir törenle evlendiğini yazdı.

GELİN İLE KAYINVALİDENİN ARASI AÇIK MI?

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez için Fas'ta küçük bir kutlama yaptığı da öne sürüldü. Organizasyonu ise Ronaldo’nun çok eski yıllara dayanan bir dostluğu olan yakın arkadaşı kickbox şampiyonu Badr Hari’nin düzenlediği ifade edildi. Ayrıca Georgina Rodriguez'in, kayınvalidesi Dolores Aveiro ile arasının açık olduğu söylendi. Bu yüzdende çiftin sade bir düğün töreni yaptığı ileri sürüldü.

Önümüzdeki günlerde düğünden birkaç karenin basına verileceği de gelen iddialar arasında.