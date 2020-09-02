Criminal yeni sezon ne zaman? Criminal 2. sezon Netflix'e ne zaman geliyor?

Netflix Criminal 2. sezonu heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ilk sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkan dizide Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere'den hikayeler anlatılıyor. Polis sorgusu üzerine kurulu dizide dedektifler toplam 12 zanlıyla mülakat gerçekleştirirerek davaları çözmeye çalışacaklar.

CRIMINAL YENİ SEZON NE ZAMAN?

Netflix sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Dört yeni vaka, dört yeni şüpheli ve her şeyi değiştiren bir sorgu odası Criminal 16 Eylül'de, konuk oyuncular Kit Harington, Kunal Nayyar, Sharon Horgan ve Sophie Okonedo ile geri dönüyor." ifadelerine yer verdi.

CRIMINAL KONUSU NEDİR?

Zamanla yarışan dedektifler, bir sorgu odasında her biri ağır bir suçla suçlanan üç şüpheliyi sorguluyor.

CRIMINAL OYUNCULARI KİMLER?

İngiltere bölümünde David Tennant, Hayley Atwell, Youssef Kerkour ve Clare-Hope Ashitey yer alıyor.

Fransa’da Margot Bancilhon, Laurent Lucas, Stéphane Jobert, Anne Azoulay ve Mhamed Arezki yer alıyor.

Almanya’da Eva Meckbach, Sylvester Groth, Florence Kasumba, Christian Kuchenbuch ve Jonathan Berlin’e Peter Kurth, Christian Berkel, Deniz Arora ve Nina Hoss eşlik ediyor.

İspanya’da ise Jorge Bosch, José Ángel Egido, Nuria Mencía, Daniel Chamorro, María Morales, Javi Coll ve Milo Taboada yer alıyor.