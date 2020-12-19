Coşkun Sabah'tan tartışma yaratacak sözler! 'İzmirli değil Diyarbakırlıyım'

Coşkun Sabah son dönemde yaptığı açıklamalar ile gündeme gelirken kızının bikinili fotoğraflarının gündemde yer almasına ilişkin konuştu. Hülya Avşar ile bir dönem aşk yaşayan Coşkun Sabah, askerdeyken Avşar kızının kendisini Tanju Çolak ile aldattığını söylemişti. Ancak Sabah daha sonra öyle bir açıklamada bulunmadığını iddia etmişti.

Sabah, Hülya Avşar olayı hakkında ‘Hülya Avşar olayını gündeme getiren ben değilim. UçanKuş TV’ye konuktum. Müzikten konuştuk sonra ‘Hülya Avşar Coşkun Sabah’ı aldattı’ diye gazete küpürü çıktı bir anda karşımıza. Hülya Avşar’ın beni Tanju Çolak’la aldattığı doğru ama bu olayı 32 yıl sonra gündeme getiren ben değilim. Sonra da sosyal medyada beni eleştiriyorlar. Utanmadan beni topa tutuyorlar.’ dedi.

Her sözü olay yaratan Coşkun Sabah yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek açıklamalarda bulundu. Bikini giydiği için kızıyla bir ay küs kaldığı hakkında konuşan sabah, şu ifadeleri kullandı:

‘İZMİRLİ DEĞİL DİYARBAKIRLIYIM’

‘Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?

Hayatta ne sapıklar var. Neden sapık adamlar benim kızımın resmine baksın? Kızım tabii ki bikini giyebilir. Plajda herkes giyiyor. Aynı kültürdeki insanlarla oradasın. Tatil yerlerinde bikini giydin diye kimse dönüp de sana bakmaz ama internet öyle mi?

Hapishanedeki sapık da, üçkağıtçı da cani de girip bakıyor. Niye herkes benim kızımın fotosunu alıp da evinde, banyosunda tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın. Bir baba olarak ben buna müsaade edebilir miyim? Plajda giyerse giysin ama Instagram’a koyamaz.’