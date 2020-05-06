Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi? Çöpçüler Kralı konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Çöpçüler Kralı filmi hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı bir kez daha ekranlara gelecek. İzleyenleri gülümsetecek olan Çöpçüler Kralı filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇÖPÇÜLER KRALI NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?



Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta ilginç bir nokta olmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği Çöpçüler Kralı filmi 1977 yılında çekilmiştir.

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR?



Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

İŞTE OYUNCU KADROSU



Kemal Sunal – Apti Şakrak

Şener Şen – Zabıta Şakir

Ayşen Gruda – Hacer

İhsan Yüce – Hacer'in Babası

Erdal Özyağcılar – Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin – Kapıcı İsmail

İlyas Salman – Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen – Gazino Patronu

İhsan Bilsev – Patronun Adamı

Muadelet Tibet – Hanife Teyze

Salih Sarıkaya – Kahveci

Nezahat Tanyeri – Şakir'in Annesi

Nermin Özses – Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda – Apartman Sakini

Selim Naşit – Baķkal