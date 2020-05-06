Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi? Çöpçüler Kralı konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu
Bu akşam saat 20:00'da Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Çöpçüler Kralı filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi? Çöpçüler Kralı konusu nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı bir kez daha ekranlara gelecek. Şener Şen, Ayşen Gruda ve Kemal Sunal'ın rol aldığı unutulmaz film Çöpçüler Kralı'na dair tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Çöpçüler Kralı filmi hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı bir kez daha ekranlara gelecek. İzleyenleri gülümsetecek olan Çöpçüler Kralı filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
ÇÖPÇÜLER KRALI NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta ilginç bir nokta olmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği Çöpçüler Kralı filmi 1977 yılında çekilmiştir.
ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR?
Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
İŞTE OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal – Apti Şakrak
Şener Şen – Zabıta Şakir
Ayşen Gruda – Hacer
İhsan Yüce – Hacer'in Babası
Erdal Özyağcılar – Hacer'in Büyük Abisi
Türker Tekin – Kapıcı İsmail
İlyas Salman – Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen – Gazino Patronu
İhsan Bilsev – Patronun Adamı
Muadelet Tibet – Hanife Teyze
Salih Sarıkaya – Kahveci
Nezahat Tanyeri – Şakir'in Annesi
Nermin Özses – Hacer'in Annesi
Ertuğrul Bilda – Apartman Sakini
Selim Naşit – Baķkal