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  3. Fatih Bulut kimdir? Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla tanınan Fatih Bulut nereli? İşte hayatı

Fatih Bulut kimdir? Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla tanınan Fatih Bulut nereli? İşte hayatı

Fatih Bulut kimdir" Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla tanınan Fatih Bulut nereli" İşte hayatı

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla tanınan Fatih Bulut nereli? arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Fatih Bulut, söz ve müziği kendine ait olan “Çok Sevdim Yalan Oldu” adlı şarkısıyla tanınmıştı. Şarkıcı Fatih Bulut'un Niğde’de katıldığı asker eğlencesinde silah kullandığı görüntülerin yayınlanmasının ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Haberin ardından Fatih Bulut nereli, kimdir? merak ediliyor. İşte yanıtı..

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla tanınan Fatih Bulut nereli? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla ünlenen düğün şarkıcısı Fatih Bulut,  Niğde’de katıldığı asker eğlencesinde silah kullandığı görüntülerin yayınlanmasının ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Fatih Bulut nereli, kimdir? merak edenler için yanıtı haberimizde..

YALAN OLDU ŞARKISIYLA TANINAN FATİH BULUT KİMDİR? 

Kayserili düğün şarkıcısı Fatih Bulut, söz ve müziği kendine ait olan “Çok Sevdim Yalan Oldu” adlı şarkısıyla tanındı. Şarkı oyuncu İrem Sak’ın yaptığı paylaşımla yayıldı ve kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Fatih Bulut’un 10 kardeşi var. Babasını kanserden, abisini ise kalp krizinden kaybetti. Baba olmak için 7 yıl bekleyen Fatih Bulut’un bir kız ve erkek olmak üzere 2 çocuğu var.


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