'Çok Sevdim Yalan Oldu! şarkısının sahibi belli oldu!

Ortada bir yanlış anlaşma olduğunu belirten Fatih Bulut, eserin gerçek sahibinin Hüseyin Akan'ın olduğunu bilmediğini söyledi.

Bulut, “Ortada bir yanlış anlama var. Kimse kimsenin duygusunu almaz. Valla yerde para bulsam eskiden almış olduğum bir dersten dolayı şöyle kaldırırım kimin diye sorarım. Adımız hırsıza çıktı kurban olduğum. Sen yüreği güzel bir insansın, yüreği güzel bir emmisin. İnan bu yeğenin de sana aynıydı. Sevenimiz var sevmeyeniz mi de. Netice de Türkiye'yi temsil edeceğiz.

Eseri, Mustafa Balcı ile birlikte yaptık, Mustafa Balcı kendisine ait olduğunu söyledi. yüz 50'si onun, yüzde 50'sini ben düzenledim, kendi sözlerimi koydum. Bilseydim eserin gerçek sahibinin Hüseyin ağabeyin olduğunu, gelip kapısını çalmaz mıydım, izin almaz mıydım. Bir müsaade almaz mıydım. Kimse kimsenin hakkını alamaz, duygularıyla oynayamaz, leke de çalamaz. Şarkının bu kadar tutulacağını tahmin etmiyordum, Kayseri'yi temsil edeyim diye yola çıktık, sonra Tarsus, sonra Türkiye'yi dünyada temsil ediyoruz. Allah sevenlerimizden razı olsun. Bizi takip etmeye devam etsinler, çok güzel eserlerimiz var” dedi.Davasını geri çektiğini söyleyen Aşık Hüseyin Akan, “Fatih bey doğru söylüyor, bir yanlış anlaşmadan kaynaklandı.

Mustafa Balcı'dan kaynaklanan bir olay, bir yanlış anlaşma. Ben yeğenim dinledim, kendisinde suç olmadığını öğrendim. Benden onun için davamı geri çekiyorum. Mustafa Balcı'nın yanlış aktarmasındadır. Fatih de biraz da beni kızdırdı. Ben kimseye hırsız demedim kelimeyi ağzıma almadım. Fatih kardeşimin yolu açık olsun, ortadaki sorun bitti. Allah işini gücünü rast getirsin. Eserin yüzde 35'i Fatih Bulut'a ait, yüzde 65'i bana aittir. Böyle güzel söyledikten sonra bizde eser çok, güzel kardeşimize veririz. Allah işini rast getirsin” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından sazı eline alan Hüseyin Akan ile Fatih Bulut eseri birlikte söyledi.

(İHA)