Çok Sevdim Yalan Oldu ile ünlenen Fatih Bulut kimdir? Fatih Bulut nerelidir, kaç yaşında?

Kayserili düğün şarkıcısı Fatih Bulut, söz ve müziği kendine ait olan “Çok Sevdim Yalan Oldu” adlı şarkısıyla bir anda büyük kitleler tarafından tanındı. Şarkı oyuncu İrem Sak’ın yaptığı paylaşımla yayıldı ve kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Bugün Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına konuk olan Fatih Bulut hakkında araştırmalar da hız kazandı. İşte Fatih Bulut hakkında merak edilenler...

ÇOK SEVDİM YALAN OLDU İLE ÜNLENEN FATİH BULUT KİMDİR?

Kayserili düğün şarkıcısı Fatih Bulut, söz ve müziği kendine ait olan “Çok Sevdim Yalan Oldu” adlı şarkısıyla tanındı. Şarkı oyuncu İrem Sak’ın yaptığı paylaşımla yayıldı ve kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Fatih Bulut’un 10 kardeşi var. Babasını kanserden, abisini ise kalp krizinden kaybetti. Baba olmak için 7 yıl bekleyen Fatih Bulut’un bir kız ve erkek olmak üzere 2 çocuğu var.