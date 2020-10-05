Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ın son hali şaşkına çevirdi!

Çok Güzel Haraketler Bunlar'ın en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Zeynep Koçak o dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da gündeme gelmişti. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki deiğişimi görenleri şoke etti.

İşte, Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi...