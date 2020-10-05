05 Ekim 2020 Pazartesi 12:31 | Son Güncelleme:
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ın son hali şaşkına çevirdi!
Zeynep Koçak'ın son hali şaşkına çevirdi. Çok Güzel Haraketler Bunlar'ın ilk sezonunda yer alan Zeynep Koçak o dönemki başarısıyla adından söz ettirmişti. Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Zeynep Koçak yok böyle değişim dedittirdi.
Çok Güzel Haraketler Bunlar'ın en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Zeynep Koçak o dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da gündeme gelmişti. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki deiğişimi görenleri şoke etti.