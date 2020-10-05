  • $7,7697
  • 9,1343
  • 474.577
  • 1155.97
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ın son hali şaşkına çevirdi!
05 Ekim 2020 Pazartesi 12:31 | Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ın son hali şaşkına çevirdi!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ın son hali şaşkına çevirdi!

Zeynep Koçak'ın son hali şaşkına çevirdi. Çok Güzel Haraketler Bunlar'ın ilk sezonunda yer alan Zeynep Koçak o dönemki başarısıyla adından söz ettirmişti. Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Zeynep Koçak yok böyle değişim dedittirdi.

Çok Güzel Haraketler Bunlar'ın en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Zeynep Koçak o dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da gündeme gelmişti. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki deiğişimi görenleri şoke etti.

İşte, Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi...

<p>'Hiç öfkelenmemek değil, öfkeyi kontrol edebilmek önemlidir'</p><p>Peki öfke nedir? Kadınlarda v

Öfke nedir? Öfke kontrolü nasıl yapılır?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aşırı tüketildiğinde ölüme yol açabilen besinler

Adana'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.