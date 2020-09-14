Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak bambaşka biri oldu

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında olduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar programında boy gösteren Zeynep Koçak son görüntüsüyle şaşırttı.

Koçak aldığı bir kararla saçlarını kıvırcık yaptı ve rengini değiştirdi.

Oyuncu değişimini Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gösterdi. Koçak'ın takipçileri oyuncuyu tanımakta zorlandı...