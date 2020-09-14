14 Eylül 2020 Pazartesi 13:57 | Son Güncelleme:
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak bambaşka biri oldu
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı komedi programıyla ünlenen oyuncu Zeynep Koçak değişimiyle görenleri şaşırttı. Koçak, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında olduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar programında boy gösteren Zeynep Koçak son görüntüsüyle şaşırttı.
Koçak aldığı bir kararla saçlarını kıvırcık yaptı ve rengini değiştirdi.
Oyuncu değişimini Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gösterdi. Koçak'ın takipçileri oyuncuyu tanımakta zorlandı...