Çok Güzel Hareketler 2'nin ardından Yılmaz Erdoğan'dan yeni karar

Vizontele, Organize İşler gibi yapımlar ve Bana Bir Şeyhler Oluyor, Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü adlı tiyatro eserleri ve televizyona dönük yaptığı Bir Demet Tiyatro ile bilinen Yılmaz Erdoğan son dönemde Çok Güzel Bunlar ve Çok Güzel Hareketler 2 projeleriyle izleyicinin karşısına çıktı.

Bu projelerle bir yandan izleyiciyi güldüren Yılmaz Erdoğan bir yandan da yeni tiyatrocu ve komedyenlerin yetişmesini sağlıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın bu önemli çabalarına bir yenisi daha eklenecek. Oyuncu, TRT2 ekranında yepyeni bir program ile senaryo yazarı olmak isteyenlere önemli bilgiler sunacak.

“Yılmaz Erdoğan ile Öğrence”, 7 Kasım Cumartesi 20.00’de TRT 2’de başlıyor. Çatışma nedir? Tetikleyici olay, hikayenin neresinde gerçekleşir? Senaryo nasıl yazılır? Tüm yönleriyle yazarlığı ele alacak olan programın ilk fragmanı yayınlandı.

Organize İşler filmiyle ilgili detayların da yer aldığı fragman, Yılmaz Erdoğan’ın derinlikli bir anlatım ile kendi projelerinin de arka plandaki mantığını aktaracağının işaretlerini veriyor.