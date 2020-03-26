Çok Güzel Hareketler 2'de aşk bombası! Yılmaz Erdoğan evleneceklerini oyunda öğrendi

Çok Güzel Hareketler 2'nin son bölümünde ekipteki iki kişinin aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Corona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan ÇGH 2'de seyirci sıralarını BKM Mutfak ekibi doldurdu.

'Evlenmemiz gereken bir konu var' skecini sunan Cihan Talay interaktif yaparken 'altyapı' ekibinden Oğuç Çelebi'nin Selen Esen'e evlilik teklif ettiğini ağzından kaçırdı.

Oğuz Çelebi ve Selen Esen'in aşkı hem seyirciye hem de Yılmaz Erdoğan'a sürpriz oldu.

Yılmaz Erdoğan 'çırakların' aşk yaşadıklarını ve evlilik aşamasına geldiklerini o sırada öğrendi.

İkili sahneye çıkarak evlilik teklifini canlandırdı.