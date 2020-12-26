Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programın konukları belli oldu! Sürpriz isimlerle ekrana gelecek

Kanal D’de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Yılmaz Erdoğan’ın yönetimi ile izleyenlere gerek stüdyoda gerekse de televizyonları başında kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Yılbaşına çok az bir süre kalırken Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli programına kimlerin katılacağı yayına giren tanıtım fragmanı ile netlik kazandı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel programı Perşembe akşamı saat 20:00’de Kanal D ekranlarında sizlerle buluşacak. Eğlence, kahkaha ve sürprizlerle dolu Çok Güzel Hareketler’in yılbaşı özel bölümü için heyecanlandıran tanıtım fragmanı yayınlandı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL TANITIM FRAGMANI



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Birbirinden genç ve yetenekli tiyatro oyuncularının kendilerinin yazdıkları skeçleri yine kendileri oynamaktadır. Artık aileden biri olma özelliğini taşıyan bu sempatik oyuncuların sizlere sunacağı daha çok şey var.

Oyuncuların yazmış oldukları skeçler sahnede oynanıyor, bu izleyenler arasında oldukça beğeniliyor. Sizlerde yılbaşı gecesi arkadaşlarınızla ya da ailenizle beraber oturup televizyonlarınızın başında çok güzel hareketler bunlar 2 programını izleyerek mükemmel saatler geçirebilirsiniz.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMININ KONUKLARI KİMLER

Yılbaşı gecesi komedi programında Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can iğrek gibi sevilen isimler bulunacak.