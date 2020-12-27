Çok Güzel Hareketler 2 neden yok? Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı bölümü ne zaman?

Pazar akşamlarının en çok eğlendiren programlarından Çok Güzel Hareketler 2, genç oyuncu kadrosu ve birbirinden eğlenceli skeçleri ile güldürmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan yapıyor. Ancak Yılmaz Erdoğan'ın film çekimleri nedeni ile ayrıldığı programda yerine Eser Yenenler gelmişti. Eser Yenenler, bir sonraki bölümün yılbaşı özel olarak yayımlanacağını duyurmuştu. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümü ne zaman?





ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 NE ZAMAN?

Kanal D yayın akışına göre, bu akşam saat 20:00'de Kod Adı: Angel ekranlara geliyor.

Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümü ise yılbaşı akşamı olan 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI

Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programına Yılmaz Erdoğan ve Kibariye, Hülya Avşar, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Hande Subaşı, Emircan İğrek, Ege Kökenli katılacak.

BKM'de sahne alacak Anadolu Ateşi muhteşem gösterisi ile ÇGH 2 yılbaşı özel programına da damga vuracak.

Ayrıca 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programının bazı oyuncuları o döneme damga vuran karakterleri ve skeçleri ile yeni bölümde olacak.