Çok Gezenti Burak Akkul taburcu oldu! Burak Akkul kimdir, kaç yaşında?

Çok Gezenti Burak Akkul hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Çok Gezenti Burak Akkul taburcu oldu. Televizyonda hazırlayıp sunduğu ‘Çok Gezenti’ programıyla tanınan ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, bir süre önce korona virüsü nedeniyle tedavi altına alınmışlardı. Burak Akkul ve eşi Seda Akkul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi.

ÇOK GEZENTİ BURAK AKKUL TABURCU OLDU!



Burak Akkul ve eşi Seda Akkul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi.

BURAK AKKUL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Burak Akkul, 1972'de Kırklareli'de dünyaya geldi. Mizah yazarı Burak Akkul, Çok Gezenti isimli programda gittiği ülkeler hakkında bilgiler vermektedir. Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul, Komikaze'nin isim babasıdır.

Çılgın Bediş'in birkaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen'in şov programlarının metin yazarlığını da yapmıştır. 20 yılı aşkın süredir medya sektöründe yer almaktadır. Ayrıca, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim kitaplarının da yazarıdır.