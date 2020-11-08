Çocukluk dizisinin yıldızı Burcu Özberk'in afili pozu sosyal medyayı salladı
Güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Oyuncu, hayranları tarafından da sürekli övülüyor ve her paylaşımına binlerce beğeni ile destek geliyor. Bu sefer de kırmızılı elbisesi ile fotoğrafını yayınlayan Özberk'in afili pozu sosyal medyayı salladı.
Çocukluk dizisinin yıldızı Burcu Özberk'in afili pozu sosyal medyayı salladı. Özberk, iddialı pozlar paylaşarak takipçilerini şaşırtsa da aşırıya kaçmamaya özen gösteriyor.
Kırmızı elbisesi ile yine iddialı ama bir o kadar da aşırıya kaçmayan pozunu yayınlayan Burcu Özberk’e 400 binden fazla beğeni geldi. “Kırmızı” ifadesi ile fotoğrafını yayınlayan oyuncuya, binlerce iltifat yapıldı.
Fox Tv ekranında Cuma akşamları yayınlanmakta olan Çocukluk dizisinde yer alan ünlü oyuncu, bir önceki romantik komedi dizisi Afili Aşk’tan sonra, bir dram projesinde yer alarak her rolü kaldırabileceğinin de ispatını yapmış oldu.
Instagram’da 5.2 milyon takipçisi bulunan Özberk, hem yurt içinden hem de yurt dışından hayranlarının sayısını artırmayı da sürdürüyor.