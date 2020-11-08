Çocukluk dizisinin yıldızı Burcu Özberk'in afili pozu sosyal medyayı salladı. Özberk, iddialı pozlar paylaşarak takipçilerini şaşırtsa da aşırıya kaçmamaya özen gösteriyor.

Kırmızı elbisesi ile yine iddialı ama bir o kadar da aşırıya kaçmayan pozunu yayınlayan Burcu Özberk’e 400 binden fazla beğeni geldi. “Kırmızı” ifadesi ile fotoğrafını yayınlayan oyuncuya, binlerce iltifat yapıldı.

Fox Tv ekranında Cuma akşamları yayınlanmakta olan Çocukluk dizisinde yer alan ünlü oyuncu, bir önceki romantik komedi dizisi Afili Aşk’tan sonra, bir dram projesinde yer alarak her rolü kaldırabileceğinin de ispatını yapmış oldu.

Instagram’da 5.2 milyon takipçisi bulunan Özberk, hem yurt içinden hem de yurt dışından hayranlarının sayısını artırmayı da sürdürüyor.