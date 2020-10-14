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  • Çocukluk dizisinin Ayşegül'ü Burcu Özberk estetiksiz haliyle şaşırttı!
14 Ekim 2020 Çarşamba 12:32 | Son Güncelleme:

Çocukluk dizisinin Ayşegül'ü Burcu Özberk estetiksiz haliyle şaşırttı!

Çocukluk dizisinin Ayşegül'ü Burcu Özberk estetiksiz haliyle şaşırttı!

Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterine hayat veren Burcu Özberk estetiksiz haliyle şaşırttı. Afili Aşk dizisinde başarıyı yakalayan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Burcu Özberk'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi.

Afili Aşk dizisinde yakaladığı başarıyla adından söz ettiren Burcu Özberk şimdilerde ise Fox Tv'de yayınlanan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterine hayat veriyor. Burcu Özberk'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafını görenler şoke olduç

İşte, Burcu Özberk'in eski hali..

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