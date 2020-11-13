Çocukluk dizisi oyuncuları kim? Çocukluk 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocukluk 7. bölüm fragmanı, son bölüm sonrası yoğun ilgi gördü. Fox Tv'nin yeni dizileri arasında yer alan Çocukluk 7. bölüm fragmanı yeni bölüme dair ipuçları veriyor. Dizi bi yuvada kalan kimsesiz çoçukları konu alıyor. Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizi yeni umutları ekrana yansıtıyor. Çocukluk 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇOCUKLUK 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocukluk 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Çocukluk dizisi oyuncuları arasında Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Selen Öztürk, Kübra Süzgün gibi isimler yer alıyor.

Mahir – Erdal Beşikçioğlu

Mavi – Beren Gökyıldız

Gülay – Selen Öztürk

Ayşegül – Burcu Özberk

Mozi – Kübra Süzgün

Bambi – Nilay Yeral

Zeynep – Derinsu Akkuş

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlem ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir ve bu kardeşlik, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır.