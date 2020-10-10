Çocukluk 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Çocukluk dizisi oyuncuları kimler?

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in paylaştığı Çocukluk dizisi Fox Tv’de yayın hayatına başladı. 9 Ekim Cuma günü yayınlanan 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Çocukluk dizisinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç otururken senaryoyu Ebru Hacıoğlu ve Verda Pars kaleme alıyor. İşte Çocukluk 1. bölüm özeti ve 2. bölüm fragmanı...



ÇOCUKLUK 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile içi şiddet mağduru olan sekiz yaşındaki küçük Zeynep, Mahir Boztepe’nin müdürlüğünü yaptığı Ali Kaan Umut Evi’ne alınır. İlk kez annesinden ayrılan küçük kız, annesinin birkaç güne gelip onu alacağına dair masum hayaller kurarken, gerçeklerin onun minik kalbini paramparça edecek kadar acı olduğunun henüz farkında değildir.

Umut Evi’nin müdürünü sevmemiş, ilk andan itibaren oda arkadaşı Mavi’den nefret etmiştir. Kurtulmaya çalıştığı Umut Evi, hayatının onun tek koruyucusu olduğunu, sürekli kavga ettiği Mavi’nin ise kardeşten öte kaderdaş olduğunu anlaması için küçük Zeynep’in gerçek dünyanın acımasızlığıyla yüzleşmesi gerekmektedir.

ÇOCUKLUK 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak fragmanı seyredebilirsiniz.

ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Çocukluk dizisi oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş yer alıyor.