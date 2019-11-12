Çocuklarıyla oynayan babalara 'Gerzek' diyen Okan Bayülgen tepkilerin odağında!

Okan Bayülgen, TV100 ekranlarında yayınlanan programında babalar hakkında tepki çekecek sözler sözledi.

'SENİN ÖYLE BİR YARATILIŞIN YOK Kİ'

Kendi çocukluğunda babalarıyla birlikte oynamadıkları için şanslı olduklarını belirten Okan Bayülgen, evde saatlerce çocuklarıyla oynadıklarını söyleyen babalara “Gerzek” diyerek şu sözlerle sert çıkıştı: “Senin öyle bir yaratılışın yok ki çocukla saatlerce oynayacak! Çünkü başka bir şey bu. Benim neslimin babalarının çok daha dürüst olduğunu düşünüyorum. Böyle sahtekarlıklar yoktu.”

'ÖYLE BİR ŞEY YOK'

Okan Bayülgen, kadınların çocuk bakmasıyla erkeklerin çocuk bakması arasında fark olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Çocuk meselesinde başka canlılara baktığın zaman erkeğin ve kadının yavrularla ilişkisinde kesin görüyorsun. Bizim adamlar bir de kadın taklidi yapıyorlar. ‘Çocukla saatlerce oynuyorum.’ Öyle bir şey yok. Ben eski güreşen babaları, çocukla mesafe koyan babaları dürüstlükleri için çok daha değerli buluyorum. Bir adam tanıyor olsak; işe gitmiyor, çocukla oynuyor sabahtan akşama kadar, bu toplumda saygı duyulacak bir tip mi olur?”