Tuba Büyüküstün'den çocukları için dev yatırım

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen’le sık sık gittiği Paris’ten ev almıştı. St. Germain semtinden yeni bir daire satın alan Büyüküstün’ün eve kaç para ödediği açıklandı. Tv8’de yayımlanan Gel Konuşalım programında oyuncunun daireye 7 milyon TL yatırdığı iddia edildi. İkizlerinin geleceğini düşünen oyuncu, son Cesur ve Güzel dizisinde rol almış, bölüm başına 120 bin TL kazanmıştı. Reklam ve dizilerden kazandıklarını değerlendiren oyuncunun Bodrum, İstanbul ve Londra’da gayrimenkulleri bulunuyor.