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  3. Çocukları gitmek istemedi, Kaan Tangöze zor anlar yaşadı

Çocukları gitmek istemedi, Kaan Tangöze zor anlar yaşadı

Çocukları gitmek istemedi, Kaan Tangöze zor anlar yaşadı

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün çocukları Hakan ve Volkan’ı almak için eski eşi Seçkin Piriler’in evine gitti. Çocuklar babalarına gitme konusunda isteksiz davranınca, Tangöze zor anlar yaşadı.

Eşi Kıvılcım Ural ile şimdilerde tatilde olan Kaan Tangöze, bayramda oğulları Volkan ve Hakan’ı almak için önceki gün 20 gündür Bodrum’da tatilde olan eski eşi Seçkin Piriler’in Gündoğan’daki evine gitti. Fakat çocuklar babalarına gitme konusunda isteksiz davrandı. Bir süre merdivenlerde oturup beklemek zorunda kalan ünlü müzisyenin stresli hali dikkat çekti.

YARIN AKŞAM BURADASINIZ

Kaan Tangöze, çocuklarını ikna etmek için evin balkonuna yaklaşıp uzun bir konuşma da yaptı. Sonunda amacına ulaşan şarkıcı, oğullarını kucaklayıp bahçeye indirdi.

Bu arada Tangöze'ye karşı son derece mesafeli olan Seçkin Piriler, çocukların arkasından "Yarın akşam burada olacaksınız" diye seslendi.

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