Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un maskesini gören gözlerine inanamadı! Bakan dönüp bir daha baktı

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteri ile hafızalarda yer edinen Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu Pınar Altuğ, ilginç maskesiyle dikkat çekti.



Kırmızı dudak figürü olan bir maske takan Pınar Altuğ, 'Bu maskelerle ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar iyiyim' dedi. Yılbaşı planı sorulan Pınar Altuğ, 'Bana yılbaşında bir yere gitmek mantıksız geliyor. Amaç izole olmak değil mi, ne tatili?' ifadelerini kullandı.