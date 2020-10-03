03 Ekim 2020 Cumartesi 08:55 | Son Güncelleme:
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan sıfır makyaj poz!
Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ, makyajsız halini paylaştı. Altuğ Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlarla küplere bindi. Pınar Altuğ'un makyajsız ve filtresiz fotoğrafı beğenilmedi.
Ekranların uzun soluluklu dizisi Çocuklar Duymasın da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ'dan sıfır makyaj pozu geldi. Altuğ son paylaşımını makyajsız ve filtresiz olarak paylaştı. Ancak gelen yorumlar Altuğ'u kızdırdı.
Ailesi ile çıktığı tekne tatiline Marmaris Bozburun'da devam eden Pınar Altuğ, makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan Pınar Altuğ olumsuz yorumlarla karşılaştı. Pınar Altuğ’un makyajsız hali takipçileri tarafından beğenilmedi.