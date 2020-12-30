30 Aralık 2020 Çarşamba 14:02 | Son Güncelleme:
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'nın 30 yaş küçük sevgilisiyle olan aşkı belgelendi
Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteri ile uzun yıllar boyunca anılan Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük olan sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülenen ve kısa sürede gündem olmuştu. Görüntülendiği için öfkelenen Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından sevgilisinin çektiği bir pozu paylaştı. Karadağlı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı, geçtiğiniz gün 23 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'la Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Muhabirin görüntü aldığını fark eden 53 yaşındaki Tamer Karadağlı, yaş farkının sorulması üzerine 'Kime ne?' diyerek tepki göstermişti.
Şimdilerde Savaşçı dizisinde rol alacak olan Tamer Karadağlı, geçtiğimiz gün sevgilisinin çektiği bir pozu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Sevgilisinin çektiği fotoğrafı paylaşan Karadağlı, 'Denize bakmak varken bu adam niye telefona bakar ki' notunu ekleyerek Iraz Yıldız'ı etiketledi. Iraz Yıldız çektiği fotoğrafa 'Hey kovboy' yorumunu yaptı.