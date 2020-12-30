Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'nın 30 yaş küçük sevgilisiyle olan aşkı belgelendi

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı, geçtiğiniz gün 23 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'la Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Muhabirin görüntü aldığını fark eden 53 yaşındaki Tamer Karadağlı, yaş farkının sorulması üzerine 'Kime ne?' diyerek tepki göstermişti.



Şimdilerde Savaşçı dizisinde rol alacak olan Tamer Karadağlı, geçtiğimiz gün sevgilisinin çektiği bir pozu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Sevgilisinin çektiği fotoğrafı paylaşan Karadağlı, 'Denize bakmak varken bu adam niye telefona bakar ki' notunu ekleyerek Iraz Yıldız'ı etiketledi. Iraz Yıldız çektiği fotoğrafa 'Hey kovboy' yorumunu yaptı.