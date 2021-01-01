Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı duyurdu! Savaşçı dizisi çekim tarihi belli oldu

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'nın Savaşçı dizisine dahil olması büyük ses getirirken yeni oyuncularla birlikte kadro da genişlemeye devam ediyor. İlk sezondan beri Savaşçı dizisinde rol alan Berk Oktay'ın kadrodan ayrılması hayranlarını üzmüştü.



Tamer Karadağlı'nın yanı sıra Erkan Meriç, Ediz Hun, Anıl Tetik ve Ekin Mert Daymaz ile Savaşçı yeni karakterleri ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Albay Oktay Göktürk karakterine hayat verecek olan Tamar Karadağlı dizinin yeni bölümlerinin çekileceği tarihi açıkladı.

SAVAŞÇI ÇEKİMLERİ OCAK AYINDA BAŞLIYOR

Uçankuş TV'ye açıklamalarda bulunan Tamer Karadağlı şu ifadeleri kullandı: 'Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Ocak ayının ilk haftası çekimlere başlayacağız zaten. Hazırlıklar çok iyi'

Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun'la baba-oğlu canlandıracak olan Karadağlı, 'Son olarak da Ediz Hun katıldı kadromuza, o çok büyük bir şeref bizim için. Ediz Hun gibi bir usta ile bir efsane ile birlikte oynamak çok gurur verici' dedi.