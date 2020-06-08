08 Haziran 2020 Pazartesi 09:34 | Son Güncelleme:
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin bebeği göründü!
Oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, mutlu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdilerde 5,5 aylık hamile olan Tatari, deniz sezonunu açtı ve binili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Çocuklar Duymasın’ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York’ta nikah masasına oturmuştu.
Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çift şimdilerde bebek bekliyor. 5,5 aylık hamile olan Ayşecan Tatari, bir süredir eşi ile Bodrum'da yaşıyor. Oyuncu, Bodrum'da deniz kıyısında çekilen bir fotoğrafını "Haziran, 2020 Bodrum. İlk deniz" notuyla paylaştı.