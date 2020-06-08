Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7768
  • 7,6488
  • 369.197
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin bebeği göründü!
08 Haziran 2020 Pazartesi 09:34 | Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin bebeği göründü!

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin bebeği göründü!

Oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, mutlu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdilerde 5,5 aylık hamile olan Tatari, deniz sezonunu açtı ve binili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York’ta nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çift şimdilerde bebek bekliyor. 5,5 aylık hamile olan Ayşecan Tatari, bir süredir eşi ile Bodrum'da yaşıyor. Oyuncu, Bodrum'da deniz kıyısında çekilen bir fotoğrafını "Haziran, 2020 Bodrum. İlk deniz" notuyla paylaştı.

Oteller artık gizli müşteriyle denetlenecek
Salgınla mücadelede hükümete tam destek
ABD'deki protestolar sonrası karar çıktı! Resmen kapatılıyor
Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu!
Dış ticarette haziran toparlanma ayı olacak
Seyyar satıcıdan gazeteciye garip tepki: 'Senin yüzünden müşteri gelmiyor'

Seyyar satıcıdan gazeteciye garip tepki: 'Senin yüzünden müşteri gelmiyor'

Yolcu taşıyabilen drone kabinler hizmete hazır

Yolcu taşıyabilen drone kabinler hizmete hazır

Yeni normal sürecin ilk hafta sonu! Objektiflere yansıyan kareler...

Yeni normal sürecin ilk hafta sonu! Objektiflere yansıyan kareler...

Bugün hangi burçları enerji dolu bir gün bekliyor?

Bugün hangi burçları enerji dolu bir gün bekliyor?