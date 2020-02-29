Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'u bu kez koronadan öldürdüler
Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandıran Alpaslan Özmol'un sıklıkla öldüğü haberlerine bu kez Koronavirüs dahil oldu.
Özmol'un da Türkiye'de koronodan hayatını kaybeden ilk kişi olduğu iddia edildi. Twitter'da gündemin birinci sırasına yerleşen iddialar görenleri güldürdü. Oyuncu için "Abi cenazene gelemedim, bir daha ki ölüşüne artık", "Birçok sebepten ölen Çaycı Hüseyin koronavirüsten öldü" ve "Bu sene çok erken öldü" gibi paylaşımlar yapıldı.